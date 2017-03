Digitalisierung: Deutsche Unternehmen mit Angst vor Stellenabbau

Eine Innovationsstudie des Münchner Unternehmens "etventure" ging der Frage nach, ob deutsche Unternehmen bei der Digitalisierung zu vorsichtig handeln. Dabei wurden deutsche und amerikanische Firmen auf den Bewusstseinswandel befragt.



Die Umfrage wurde in Zusammenarbeit mit dem deutschen Marktforschungsinstitut "gfk" und dem amerikanischen Pendant "yougov USA" durchgeführt. Dabei kam heraus, dass sich im Gegensatz zu Deutschland fast dreimal so viele Unternehmen in den Vereinigten Staaten gut auf die Digitalisierung vorbereitet sehen.