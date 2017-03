Digitalisierung: Deutschland nur europäisches Mittelmaß

In Sachen Digitalisierung hat die Bundesrepublik weiter erheblichen Nachholbedarf. Nach Einschätzung der EU-Kommission ist Deutschland hier nur Mittelmaß, vor allem bei Behörden-Dienstleistungen liegt man unter EU-Schnitt.



Bei der Digitalisierung liegt Deutschland nach Brüsseler Einschätzung im europäischen Mittelfeld. Deutlich unter dem EU-Durchschnitt liegt die Bundesrepublik, wenn es um Behörden-Dienstleistungen im Internet geht. Das geht aus einem aktuellen Vergleich aller 28 EU-Länder hervor, den die EU-Kommission am Freitag veröffentlichte.