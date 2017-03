Digitalisierung: Konzerne fordern mehr Mut in Deutschland

Während die Digitalisierung weltweit voranschreitet, hängt Deutschland hier in vielen Gebieten noch hinterher. Nun forderten Konzernchefs erneut zum Umdenken und mehr Tempo bei der Digitalisierung auf.



ThyssenKrupp-Chef Heinrich Hiesinger hat mehr Mut in Deutschland zur Digitalisierung gefordert. Die erste Halbzeit sei verloren, aber mit gut ausgebildeten Beschäftigten könne die Industrie die zweite Halbzeit gewinnen, sagte Hiesinger am Dienstag beim Management-Kolloquium der Technischen Universität München. Die Produktivität mache durch die Digitalisierung einen Quantensprung.