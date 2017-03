Digitalisierung: Microsoft fordert mehr Tempo

In Deutschland ist die Digitalisierung wieder einmal ins Stocken geraten. Was vor allem bei den nationalen wie internationalen Großkonzernen auf Verwunderung stößt. Kurz vor der Cebit mahnt nun auch Microsoft mehr Tempo an.



Microsoft hat bei der digitalen Transformation in Deutschland mehr Tempo angemahnt. Die Veränderungen böten für alle Branchen und Einsatzbereiche riesige Chancen, sagte Sabine Bendiek, Chefin von Microsoft Deutschland, der dpa. Doch die Entwicklung gerate kurz vor der Bundestagswahl derzeit ins Stocken. Nur mit Investitionen auf breiter Front werde ein "neues Wirtschaftswunder" gelingen. Dabei werde sich in den kommenden zwei Jahren entscheiden, ob die Digitalisierung erfolgreich sei. "Wir müssen jetzt Gas geben und das Thema auf die politische Agenda setzen." Bund und Länder müssten sich auch vor der anstehenden Bundestagswahl im September auf eine gemeinsame Strategie verständigen.