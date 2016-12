Digitalisierung Schwerpunkt im LfM-Haushalt 2017

Zum Ende des Jahres werden bei den Medienanstalten die Finanzpläne für 2017 besprochen, auch die Ladesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) macht hier keine Ausnahme. Die Schwerpunkte liegen dabei auf der Digitalisierung und der Förderung kleinerer Medien.



Im Jahr 2017 kalkuliert die Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) mit Erträgen von 17,1 Millionen Euro. Das geht aus dem am Freitag von der Medienkommission der LfM verabschiedeten Haushalt für das kommende Jahr hervor. Im Vergleich zu den letzten Jahren muss die Medienanstalt somit mit weniger Geld auskommen als in der Vergangenheit.