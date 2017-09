Digitalisierung: Start-up will kleineren Unternehmen helfen

Das Start-up enfore will zusammen mit der Telekom kleinere Betriebe und Unternehmen digitalisieren.



Berlin (dpa) - Der bekannte deutsche Start-up-Unternehmer Marco Börries will in Partnerschaft mit der Deutschen Telekom kleineren Unternehmen Digitallösungen anbieten, die bislang nur in größeren Firmen zu finden sind. Auf der IFA unterzeichneten Börries und Hagen Rickmann, Geschäftskundenvorstand der Telekom Deutschland, am Freitag auf der IFA in Berlin eine weit reichende Kooperationsvereinbarung.