Digitalisierung hält ProSiebenSat.1 auf Wachstumskurs

Auf dem Weg, sich vom TV-Geschäft unabhängiger zu machen, kommt ProSiebenSat.1 weiter voran. Dank der Digitalsparte bleibt die Mediengruppe auch im dritten Quartal 2016 auf Wachstumskurs.



Das Jahr 2016 ist für ProSiebenSat.1 bisher ein erfolgreiches, da macht auch das dritte Quartal keine Ausnahme. So konnte der Umsatz im Vorjahresvergleich um 15 Prozent auf 857 Millionen Euro gesteigert werden, auch der Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Abschreibungen (EBIDA) stieg an und betrug in den letzten drei Monaten 202 Millionen Euro, was einem Plus von 13 Prozent entspricht.