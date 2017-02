Digitalmedien: Bundesliga dominiert in China

In Sachen internationale Präsenz hat die Bundesliga noch Nachholbedarf. In den chinesischen Digitalmedien befindet sich die DFL aber auf der Überholspur, wie die Studie "The Red Card" belegt.



Die Bundesliga dominiert die chinesischen Digitalmedien. Das fand die renommierte Studie "The Red Card 2017" im Auftrag der Mailman Group heraus. Bereits zum zweiten Mal in Folge triumphierte die Bundesliga, wie die Deutsche Fußball-Liga (DFL) am Donnerstag mitteilte. Dabei wurden Internet, Social Media, E-Commerce und Apps überprüft. Von 500 Millionen Fußball-Fans in China favorisieren die meisten die Bundesliga noch vor der englischen Premier League, der spanischen La Liga und der italienischen Serie A. Meldungen zu diesem Thema

Der Bericht sieht den Grund für die Beliebtheit der Bundesliga in China darin begründet, dass exzellente Content-Strategie betrieben wird. Virale Kampagnen sind maßgeblich daran beteiligt und auch die mehr als 20-jährige Partnerschaft mit dem Sender CCTV5, der bei den Einschaltquoten führend sei.



Christian Seifert, Geschäftsführer der DFL Deutsche Fußball Liga, sieht die Arbeit der Liga durch die Studie bestätigt: "Seitdem wir im chinesischen Markt aktiv sind, streben wir nach dem bestmöglichen digitalen Angebot für unsere Fans. Dass unsere digitale Multichannel-Strategie die gewünschten Erfolge zeigt, freut uns sehr. Für die Zukunft sind bereits weitere Maßnahmen in Vorbereitung."

