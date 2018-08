Digitalradio: BR-Sendernetz wächst auf 52 Standorte

Der Ausbau des Sendernetzes DAB+ wird fortgesetzt. Jetzt werden weitere Sendeanlage in Betrieb genommen.



Zwei neue DAB+ Sendeanlagen sollen am 10. August in Mainburg in Betrieb genommen werden , um das bayernweite Sendernetzwerk zu verstärken. In Mainburg, Attenhofen, Elsendorf, Train und Siegenburg sind dann die digitalen BR-Programme und zusätzlich viele private Radiostationen auch innerhalb von Gebäuden zu empfangen.