Digitalradio-Boom 2017 – über 40 neue private Radioprogramme

Bis Ende dieses Jahres sind über 40 weitere private Hörfunkprogramme neu über DAB Plus zu hören. Der digitale Standard verbreitet sich trotz aller Unkenrufe vieler privater Radiosender rasant.



Wie es aussieht kommen in diesem Jahr über 40 neue private Radiosender ins DAB Plus. Das wäre ein Rekord: Noch nie gab es binnen eines Jahres so viele Neuaufschaltungen im digital-terrestrischen Radio. Besonders groß ist der Boom in Bayern und Sachsen.