Digitalradio-Boom in Sachsen: Neuer Multiplex startet

Das Jahr beginnt vielsprechend beim Thema Digitalradio in Sachsen. Noch im Januar startet ein neuer regionaler Multiplex in Leipzig und Freiberg.



Digitalradio nimmt weiter Fahrt auf. Über gleich 15 neue Programme dürfen sich die Zuhörer in Leipzig und über zwölf Programme in der Erzgebirgsstadt Freiberg ab dem 31. Januar freuen. Möglich macht dies ein Förderprogramm der Landesanstalt für neue Medien (SLM). Diese startet in beiden Städten lokale DAB Plus-Multiplexe. Die Kapazität dafür wurde bereits 2017 ausgeschrieben und vergeben, wobei die Resonanz der Veranstalter groß war, was auch die große Sendervielfalt zeigt.