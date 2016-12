Digitalradio-Deutschland-Chef kritisiert Bund und Länder

Trotz der Ausschreibung des zweiten Bundesmux bleibt die Digitalisierung des Radios weiter schwerfällig. In seinem Jahresfazit übt Willi Schreiner, Geschäftsführer von Digitalradio Deutschland, scharfe Kritik an Bund und Ländern.



In Norwegen wird Anfang Januar mit der UKW-Abschaltung ernst gemacht, hierzuland ist beim Radio kein Ende der analogen Ära in Sicht. Um der Digitalisierung des Radios in Deutschland Schub zu gewährleisten, sieht Willi Schreiner, Geschäftsführer der DRD Digitalradio Deutschland GmbH, die Politik gefordert. So findet er auch klare Wort für Bund und Länder in seinem Jahresfazit in dem internen Newsletter "Digitalradio News".