Digitalradio: VPRT fordert "Radio-Staatsvertrag"

In der Frage der Umstellung im digitalen Radio gibt es für die öffentlich-rechtlichen und die privaten Hörfunkanstalten bisher keinen einheitlichen Weg. Mit einem Positionspapier formuliert nun der VPRT klare Forderungen für die Zukunft der Radioverbreitung.



Norwegen erweist sich in Sachen Radio als äußerst fortschrittlich. Zum 11. Januar 2017 wird im skandinavischen Land UKW endgültig ab- und auf digitales Radio umgeschaltet. In Deutschland ist man von diesem Schritt noch weit entfernt, zu verhärtet sind die Fronten zwischen den Öffentlich-Rechtlichen, die den Ausbau von DAB Plus stark vorantreiben, und dem großen Teil der lokalen Privatsender, denen ein Umstieg zu teuer ist. Mit einem Positionspapier unterstreicht der Verband der privaten Rundfunk- und Telemedien (VPRT) seine Meinung noch einmal nachhaltig.