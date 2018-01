Digitalradio: pure fm is back

Der private Hörfunksender pure fm ist zurück im DAB Plus.



Zum 1. Januar verschwand der private Hörfunksender pure fm aus den Bouquets von Berlin, Hamburg, München sowie Augsburg. Einige vermuteten schon, der Sender wolle seinem Namen alle Ehre machen und kehre deshalb dem digitalen Radio den Rücken zu. Nein, es gab Schwierigkeiten zwischen dem Sender und dem Netzbetreiber Media Broadcast.