Digitalradionutzung in der Schweiz auf dem Vormarsch

Ab 2020 soll in der Schweiz der analoge Radioempfang langsam abgeschaltet werden, die meisten Hörer sind bereits jetzt auf Digitalradio umgestiegen. Dies ergibt zumindest eine Studie der GfK Switzerland.



Der Wechsel auf digitale Übertragungswege wird in den einzelnen Medienbranchen unterschiedlich vorangetrieben. Im deutschen TV-Markt beispielsweise wird über Satellit bereits überwiegend digital gesendet, im Kabel will zumindest Unitymedia die Analogabschaltung vorantreiben. Beim Hörfunk gibt es dagegen einen erbitterten Streit um ein Ende der analogen Übertragung via UKW und einen Wechsel zu DAB Plus. Weiter ist man da bereits in der Schweiz, wo ab 2020 mit der Abschaltung von UKW begonnen werden soll. Wie eine Studie der GfK Switzerland belegt, ist der überwiegende Teil der Bevölkerung bereits umgestiegen.