Digitalrat nimmt Arbeit auf

Das Kabinett hat den aus zehn Experten bestehenden Digitalrat der Bundesregierung eingesetzt.



Der Digitalrat soll die Regierung praxisnah beraten und bei der Umsetzung von Digitalisierungsprojekten in Bereichen wie Verwaltung, Gesellschaft, Bildung, Wirtschaft und Arbeitsmarkt unterstützen (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Nach der Kabinettsentscheidung wollten die Mitglieder des Gremiums zu einer ersten Sitzung mit verschiedenen Ministern zusammenkommen. Geleitet wird der Rat von der früheren Verteidigungsstaatssekretärin und ehemaligen Unternehmensberaterin Katrin Suder.