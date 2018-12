Digitalumstieg im Kabel dauert noch bis Mitte 2019

Seit Sommer 2018 läuft in vielen Regionen Deutschlands der Kabelumstieg von analog auf digital. Damit schaffen die Kabelnetzbetreiber Platz für noch mehr Programme in HD und UHD.



In Bayern, Bremen und Sachsen endet die Umstellung noch in diesem Jahr während es in anderen Bundesländern noch bis Mitte 2019 andauern kann. Vodafone stellt Ende März 2019 die letzten TV-Haushalte um, bei PŸUR erfolgt der Abschluss der Digitalumstellungen im Sommer 2019.