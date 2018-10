"Dingsda" feiert sein Comeback

Die Show, in der wo Kinder alles erklären tun: "Dingsda" kommt zurück.



Kinder erklären Begriffe, und Erwachsene raten sie - Mitte der 80er Jahre brauchte eine Show nicht mehr, um ein Quotenhit zu werden. Nun probiert Die ARD eine Neuauflage von "Dingsda" - doch die Zeiten haben sich geändert, in jeder Hinsicht.



Vielleicht werden sie diesen Freitag vor dem Fernseher sitzen. Fast 40 Jahre alt, neben dem eigenen Kind auf der Couch und den ersten grauen Haaren auf dem Kopf - aus den Kindern, die 1985 in der Sendung "Dingsda" die Welt erklärten, sind längst Erwachsene geworden. Heute um 18.50 Uhr können sie nun in der ARD erleben, wie das schon eingemottete Showkonzept zurück auf den Bildschirm kommt. Die ARD probiert es noch mal mit "Dingsda" - mehr als 30 Jahre nach der Erstausstrahlung. Ur-Moderator Fritz Egner (69) ist allerdings nicht mehr dabei. Er übergibt an Mareile Höppner (41).