Dinos im ZDF: "Jurassic World“ feiert Free-TV-Premiere

Der Spielberg-Klassiker geht in die Fortsetzung: Der Blockbuster "Jurassic World" läuft erstmals im Free-TV.



Steven Spielberg, der Schöpfer vom Klassiker "Jurassic Park" ist diesmal nur als Produzent dabei. Colin Trevorrow führte in der Fortsetzung "Jurassic World" die Regie. Die Fortsetzung der Dinosaurier-Action ist am Mittwoch um 20.15 Uhr im ZDF zu sehen.