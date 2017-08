"Dirty Dancing" wird 30

Im Oktober wird der Kultfilm "Dirty Dancing" 30 Jahre alt. Aus diesem Grund gibt Concorde Home Entertainment eine ganz besonders DVD bzw. Blu-ray heraus.

Alevs Spiel hat begonnen: Ada verführt den unglücklich verheirateten Lehrer Smutek Bild: Concorde Home

Die Geschichte von der 17-jährigen Frances "Baby" Houseman, die mit ihrer Familie Urlaub macht und sich in den Tanzlehrer Johnny verliebt, begeistert nun schon seit 30 Jahren. Dabei hat jede Generation, ob Jung oder Alt, einen ganz eigenen Bezug zu dem Film. Ob er damals fünf Mal im Kino gesehen wurde oder x-Mal auf dem heimischen TV.