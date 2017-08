Discover Communications schnappt sich Scripps Networks

Wie Discovery Communications und Scripps Networks Interactive am Montag bekannt gaben, wird Scripps in einer Cash-and-Stock-Transaktion im Wert von $ 14,6 Milliarden oder $ 90 pro Aktie, basierend auf dem Schlusskurs vom 21. Juli von Discovery übernommen. Die Transaktion wird voraussichtlich bis Anfang 2018 abgeschlossen sein. Scripps Networks Interactive veranstaltet Kanäle wie Travel Channel, Cooking Channel, DIY-Network und zahlreiche weitere Angebote.



"Das ist ein aufregendes neues Kapitel für Discovery. Scripps ist eines der besten Medienunternehmen der Welt mit großartigen Vermögenswerten, starken Marken und beliebten Talenten und Formaten. Unser Geschäft ist das große Geschichtenerzählen mit authentischen Charakteren. Wir glauben, dass wir mit Scripps ein stärkeres, flexibleres und dynamischeres Medienunternehmen mit einer globalen Content Engine schaffen, das über alle kombinierten Netzwerke, Produkte und Dienstleistungen in allen Ländern der Welt voll optimiert und monetarisiert werden kann", sagte David Zaslav, Präsident und CEO, Discovery Communications, zum Zusammenschluss.



Gemeinsam werden Discovery und Scripps jährlich etwa 8.000 Stunden eigenes Programm erstellen. Ihre Bibliothek beherbergt etwa 300.000 Stunden und wird monatlich 7 Milliarden Kurzform-Video-Streams generieren. Discovery und Scripps werden nun fast 20 Prozent Anteil an ad-gestützten Pay-TV-Publikum in den USA haben. Darüber hinaus wird das kombinierte Unternehmen die Heimat von fünf der Top-Pay-TV-Netzwerke für Frauen sein.