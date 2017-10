Discovery Channel jetzt bei Amazon Channels

Der Discovery Channel ist ab sofort auch über den OTT-Dienst Amazon Channels verfügbar. Damit wird die Kooperation zwischen der amerikanischen Senderfamilie und dem Online-Händler vertieft.



Der amerikanische Bezahlsender Discovery Channel ist nun auch im Angebot von Amazon-Channels enthalten. Zuvor hatten Discovery und Amazon schon zusammengearbeitet, um den Eurosport Player bei Channels zu integrieren.