Discovery Channel sucht Escobars Geld

Spätestens seit dem Netflix-Erfolg "Narcos" ist Pablo Escobar wieder in aller Munde. Da liegt es nahe, dem kolumbianischen Drogenboss auch dokumentarisch auf Spur zu gehen. Das übernimmt der Discovery Channel mit einer neuen Serie.



"Narcos" war ein fulminanter Serienerfolg für Netflix. Unter einem Dokumentations-Aspekt nähert sich nun der Discovery Channel der Figur des schillernden Drogen-Barons Pablo Escobar und macht sich auf die Suche nach dessen Schatz. Sein Vermögen ist nämlich heute noch verschwunden.