Discovery Networks: Bewegung auf allen Führungsebenen

Europsport-CEO Hutton zieht es wohl Facebook. Während der Chef womöglich ganz von Bord springt, wird auch hierzulande an den internen Strukturen gedreht: Discovery Networks Deutschland stellt sich dabei vor allem in zweiter Führungsebene neu auf.



Um "mit einer weltweit verschlankten Führungsstruktur noch schneller und flexibler im Markt agieren zu können", strafft Discovery Networks Deutschland Strukturen und ordnet die Verantwortlichkeiten neu. Das gab die GmbH heute bekannt.



Nicht eingeplant war der, wie "The Guardian" berichtet, bevorstehende Wechsel von Eurosport-CEO Peter Hutton zu Facebook. Dieser geschieht jedoch auch auf übernationaler Ebene, wie man zugeben muss. Hutton soll künftig für das soziale Netzwerk die Verhandlungen über den Erwerb von Sportrechten verantwortlich sein. Zwar ist diese Information noch nicht offiziell, jedoch soll Hutton laut der britischen Tageszeitung seinen alten Job bereits nach den Olympsichen Winterspielen an den Nagel hängen und beim Internet-Riesen Facebook beginnen.