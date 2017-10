Discovery-Sender jetzt auch auf 7TV

Schon im Mai 2017 hatten ProSiebenSat.1 und Discovery ein Joint Venture gegründet, um OTT und mobiles Fernsehen in Deutschland voranzubringen. Nun folgen der Planung Taten.



Es ist schon wieder fünf Monate her, als ProSiebenSat.1 und Discovery mitteilten, eine gemeinsame OTT-Plattform ankündigten. Jetzt folgen der Planung Taten. Ab sofort sind nun die Discovery-Sender DMAX und TLC in der Streaming-App 7TV integriert. Die Nutzung der App kostete bisher 2,99 Euro im Monat. Seit dem 13.10. ist sie aber kostenlos. Die Nutzer müssen sich lediglich registrieren.