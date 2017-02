Discovery bleibt Sky erhalten

Der Streit zwischen Discovery und Sky um die Verbreitung der Discovery-Sender ist beigelegt. Beide Parteien einigten sich auf eine Fortsetzung der bisherigen Zusammenarbeit. Die Zukunft der Bundesliga-Spiele auf Eurosport 2 bleibt aber offen.



Die kurze öffentliche Auseinandersetzung um die Zukunft der Sender von Discovery Networks Deutschland bei Sky ist beigelegt. Wie die beiden Vertragspartner am Dienstagabend bekannt gaben, werden die Sender Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, Eurosport 360 Grad HD und der Discovery Channel weiterhin beim Pay-TV-Sender ausgestrahlt.