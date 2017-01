Discovery droht mit Ausstieg bei Sky

Droht Sky der Verlust von vier weiteren Sendern? Die Discovery-Gruppe drohte am Mittwochabend mit dem Rückzug vom Pay-TV-Sender, da die Verhandlungen ins Stocken geraten sind. Betroffen wäre davon auch Eurosport 2 HD, das ab Sommer einige Spiele der Fußball-Bundesliga live zeigen wird.



Mit dem Erwerb der Olympia-Rechte von 2018 bis 2024 und eines großen Rechte-Pakets für die Live-Berichterstattung über die Fußball-Bundesliga ab 2017 hat Discovery seine Sender, vor allem Eurosport 1 und Eurosport 2 HD, deutlich aufgewertet. Und sich damit in den Vertragsverhandlungen mit Sky Deutschland, das den Verlust der exklusiven Live-Berichterstattung auffangen will, in eine starke Position gebracht. Nun scheinen diese Verhandlungen ins Stocken geraten zu sein, denn Discovery hat am Mittwochabend mit dem Ausstieg beim Pay-TV-Anbieter gedroht.

Dabei könnten die Sender Eurosport 2 HD, Eurosport 1 HD, der Sky-exklusive Eurosport 360 HD sowie der Discovery Channel bereits zum 1. Februar nicht mehr bei Sky Deutschland zu sehen sein, wie Discovery Networks Deutschland per Pressemitteilung öffentlich wissen ließ. Den Zuschauern wurde diese Neuigkeit am Abend auf den entsprechenden Sendern mitgeteilt.



"Wir bedauern, dass für unsere Fans dieses für sie enttäuschende Szenario droht", erklärte Susanne Aigner-Drews, Geschäftsführerin von Discovery Networks Deutschland, die dennoch die Hoffnung hat, die langjährige Partnerschaft mit Sky fortsetzen zu können. Allerdings betont Aigner-Drews auch: "Für uns ist es in diesem Zusammenhang sehr wichtig, mit Partnern zusammenzuarbeiten, die wie wir daran interessiert sind, den Zuschauern ein attraktives und breit gefächertes Angebot an Inhalten zu bieten."



Das Vorgehen von Discovery ist dabei nicht neu: Bereits im Februar 2016 hatte das Unternehmen in Skandinavien für die Übertragung bei Canal Digital mehr Geld verlangt, der Sender hatte darauf hin die Sender abgeschaltet. Nach fast zwei Wochen konnten sich die Parteien doch noch auf eine Verlängerung der Partnerschaft einigen.



Wie Sky reagieren wird, ist dagegen noch offen. Eine Verlängerung der Partnerschaft dürfte dem Unterföhringer Bezahlsender wichtig sein, nachdem die Bundesliga ab 2017 erstmals nicht komplett und exklusiv bei Sky zu sehen sein wird. Bei einer Verlängerung könnten Sky-Abonnenten weiterhin alle Spiele live sehen. Eine Anfrage an Sky ist in Vorbereitung.