Discovery mit Serie über Tiger Woods - nur im Web bei GolfTV

In der Serie "My Game: Tiger Woods", produziert von Discoverys internationalen Golf-Streaming-Angebot GolfTV, gewährt Tiger Woods seinen Fans noch nie gezeigte Einblicke in seine Gedankenwelt und sein Spiel.



In der zwölf Folgen umfassenden Serie spricht der 15-fache Major-Champion unter anderem über seine Trainingsmethoden und mentale Vorbereitung. Er verrät den Zuschauern, wie sich sein Spiel im Laufe seiner rekordbrechenden Karriere entwickelt hat.