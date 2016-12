Discovery strahlt weiter über MX1 aus

Die Sender von Discovery werden auch künftig über Astra ausgestrahlt. Das Medienunternehmen einigte sich mit MX1 über eine mehrjährige Zusammenarbeit. Dies betrifft sowohl die SD- als auch HD-Ausstrahlung.



Der Verlust des Playouts von Sky Deutschland war für die damaligen SES Platform Services ein herber Schlag, den das Unternehmen jedoch durch die Fusion mit RR Media zu MX1 und einer globaleren Ausrichtung kompensieren will. Nun hat die Service-Plattform den Vertrag mit einem wichtigen Partner verlängert: Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, werden auch in Zukunft die Sender von Discovery Networks Deutschland über die Astra-Position 19,2 Grad Ost ausgestrahlt.