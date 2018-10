Discovery und PGA-Tour erwecken "GolfTV" zum Leben

Der Medienriese Discovery startet ein neues Live- und On-Demand-Streaming-Angebot. Unter dem Namen "GolfTV" sollen Golf-Fans weltweit miteinander verknüpft und mit allen Golf-Inhalten aus einer Hand versorgt werden.



Zum 1. Januar startet Discovery und PGA Tour ein weltweites Streaming-Angebot. Wie "Variety" berichtet, will der Medienriese mit "GolfTV" ein Live- und On-Demand-Angebot erschaffen, das weltweit – außerhalb der USA – an den Start gehen soll.