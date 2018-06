Discovery und die PGA Tour entwickeln Golf-Streamingdienst

Ab 2019 startet eine 12-jährige Partnerschaft zwischen Discovery und der PGA Tour. Das Ziel: Ein OTT-Video-Streaming-Dienst für Fans des Golfsports.



Ob dieses Geschäft auf dem Golfplatz abgeschlossen wurde? 2.000 Stunden Golf Content von über 40 PGA Tour Events und bis zu 150 Turniere pro Jahr: Das ist das ehrgeizige Ziel und konkreter Inhalt des Deals von Discovery und der PGA Tour, die gerade ihre frisch gebackene Partnerschaft bekanntgegeben haben. Gebündelt werden soll all das in einem OTT-Video-Streaming-Dienst unter dem Markennamen der PGA Tour.