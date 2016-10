Disney: Aladdin-Remake mit Guy Ritchie als Regisseur?

Disney plant einen Remake des Kinderfilmklassikers Aladdin. Regie führen soll anscheinend Guy Ritchie. Disney befindet sich gerade in Verhandlungen mit dem Regisseur.



Disney will Guy Ritchie als Regisseur für sein neuestes Kinderfilm-Remake. Geplant ist eine Wiederauflage des Filmes "Aladdin" von 1992. Dan Lin, der die zwei "Sherlock Holmes"-Filme für Warner Bros., produziert hat, ist als Produzent schon an Bord. Mit Guy Ritchie wird gerade noch verhandelt.