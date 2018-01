Disney Channel: Programmoffensive trägt Früchte

Der Sender erzielt den besten Tagesmarktanteil seit Sendestart und überholt damit Konkurrent Nickelodeon. Besonders die Vorabend-Serien bringen dem Disney Channel Punkte.



Am Montag verkündete der Disney Channel mit 16,1 Prozent den besten Tagesmarktanteil in der Geschichte des Senders. Die Zahl beziehe sich genau genommen auf die Daytime bei den Drei- bis 13-Jährigen, heißt es. Damit sei man nach eigenen Angaben stärker als Konkurrent Nickelodeon.