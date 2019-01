Disney Channel feiert fünften Geburtstag

Happy Birthday, Disney Channel! Zum fünften Geburtstag des Kanals gibt es am Wochenende ein Sonderprogramm und neue Inhalte für das sechste Jahr seines Bestehens.



Am 19. Januar feiert der Disney Channel seinen fünften Geburtstag mit einem Sonderprogramm. Zur Feier des Tages schenkt der Kanal allen Fans einen TV-Tag mit ihren liebsten Disney-Helden.