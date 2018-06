Disney Channel streicht "Roseanne" auch in Deutschland

"Roseanne" wird auch in Deutschland erst einmal nicht mehr im Fernsehen zu sehen sein. Die Maßnahme vom Disney Channel betrifft alte wie neue Folgen.



Nach den rassistischen Äußerungen von Protagonistin Roseanne Barr (65) über die frühere Beraterin von Ex-US-Präsident Barack Obama, Valerie Jarrett, hatte bereits der US-Sender ABC diese Woche entschieden, das Programm nicht weiter zu produzieren.