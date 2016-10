Disney Channel zieht Fazit und will bei Primetime wachsen

Der Disney Channel ist seit drei Jahren im Free-TV und stabilisiert sich langsam. Die Programmkonferenz des Senders zieht ein positives Fazit.



Langsam, aber konstant sei der Sender gewachsen. Das ist eines der Erkenntnisse der Disney Channel Programmkonferenz. 2016 erreichte man in der Primetime 1,1 Prozent der umworbenen Zielgruppe. Der beste Monat war der September mit 1,4 Prozent. "High School Musical 2" erreichte einen Wert von 3,8 Prozent.