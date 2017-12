Disney-Deal: Amerikanische Demokraten fordern Anhörung

Der Disney-Konzern will große Geschäftsteile des Rivalen 21st Century Fox kaufen - und ist bereit, dafür rund 52 Milliarden Dollar zu zahlen. Die amerikanischen Demokraten fordern jetzt eine Anhörung zu dem Angebot.



Eine Thema dominiert momentan die Medienwelt: Der Entertainment-Riese Walt Disney will im Kampf um Film- und Fernseh-Zuschauer für rund 52,4 Milliarden Dollar große Teile des Rivalen 21st Century Fox übernehmen (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Eine Gruppe der obersten Demokraten-Abgeordneten im US-Kongress fordert jetzt eine Anhörung zu dem Übernahme.