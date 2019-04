Disney Filmfest an Himmelfahrt auf Sat.1

Am 30. Mai, dem Himmelfahrt-Feiertag, zeigt Sat.1 Disney-Trickfilme am laufenden Band. Los geht es schon am Mittag bis in den späten Abend hinein.



Feiertage sind auch immer Fernsehtage. An Himmelfahrt lädt Sat.1 seine Zuschauer daher zum großen Disney Filmfest ein! Meldungen zu diesem Thema

Sat.1: Luke Mockridge holt Promis zurück auf die Schulbank

Disney startet Streamingdienst im Herbst - günstiger als Netflix

7Sports erhöht Anteile an DOSB New Media GmbH

Klassiker wie "Arielle, die Meerjungfrau" oder "Findet Nemo", aber auch die Free-TV-Premiere des zweifach Oscar-nominierten Südsee-Abenteuers "Vaiana" sind quer über den christlichen Feiertag, der gleichzeitig auch zu Vatertags-Festivitäten zweckentfremdet wird, beim Privatsender zu sehen.



Reichlich Unterhaltung also für die Kleinen, falls Vati den halben Tag unterwegs sein sollte.



Das Programm in der Übersicht gibt es hier: 12.05 Uhr: "Micky Maus - Unter dem Meer"

12.10 Uhr: "Atlantis - Das Geheimnis der verlorenen Stadt"

14.05 Uhr: "Pixars Piper"

14.10 Uhr: "Arielle, die Meerjungfrau"

15:55 Uhr: "Findet Nemo"

17.45 Uhr: "Pixars Lava"

17.50 Uhr: "Findet Dorie"

20.15 Uhr: "Vaiana"