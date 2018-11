Disney+: Geplanter Streamingdienst hat einen Namen

Länger schon ist bekannt, dass Disney mit einem eigenen Streamingservice den Markt aufmischen will. Nun hat das Baby auch einen Namen: Disney+. Und es gibt neue Informationen zum Markteintritt.



Dass sämtliche Disney-Produktionen aus dem Angebot von Netflix verschwanden, zeigte: Man meint es ernst – Wer in Zukunft Inhalte von Disney Pixar, Star Wars-Filme, Marvel-Adaptionen und das Programm von National Geographic streamen möchte, wird an Disneys geplantem Streamingservice nicht mehr vorbeikommen.