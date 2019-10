Disney+ bringt Chip & Chap, Ducktales und die Gummibären zurück

Für den neuen Streamingservice Dinsey+ packt der Mickey-Mouse-Konzern eine ganze Reihe seiner beliebtesten Cartoons aus den 80ern und 90ern wieder aus.



Es benötigt nur ein paar Sequenzen des Vorspanns und schon geht bei vielen TV-Kids aus den Zeiten des ARD-"Disneyclubs" das Kopfkino an. Nicht wenige von ihnen können die Titelsongs von den "Ducktales", "Der Gummibärenbande" oder "Ch-Ch-Ch-Chip & Chap" noch heute fehlerlos mitsingen.