Disney gewinnt Ideendiebstahl-Prozess in China

Ein Gericht in Shanghai hat Walt Disney und Pixar mehr als 1,34 Millionen Yuan zugesprochen. Die Unternehmen hatten wegen Plagiate der Erfolgsfilme "Cars" und "Cars 2" geklagt.



Ein weiterer internationaler Konzern hat sich vor einem chinesischen Gericht wegen Ideendiebstahls behauptet. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua meldete, gab ein Gericht in Shanghai dem Unternehmen Disney und der Tochterfirma Pixar Recht und sprach den Unternehmen über 1,35 Millionen Yuan (ungefähr 185.000 Euro) Schadensersatz zu.