Disney kommt Fox-Übernahme immer näher

Das Kartellamt hat Disney sein OK für die Fox-Übernahme gegeben. Jedoch gibt es einen Haken für den Konzern um Mickey, Donald und Co.



Der Disney-Konzern kommt der Übernahme von 21st Century Fox immer näher. Rechtlich ist der Deal Medienberichten zufolge jetzt abgenickt. Das US-Justizministerium und das Kartellamt geben dem Unternehmen grünes Licht. Jedoch nicht ohne Bedingungen zu stellen.