Disney muss Angebot für britischen Bezahlsender Sky machen

Wie geht es weiter mit dem britischen Sky? Jetzt fordern die Behörden der Insel ein Kaufangebot vom US-Unterhaltungsriesen Disney.



Die Hängepartie um die Übernahme des Bezahlsenders Sky geht weiter. Die britischen Behörden forderten am Donnerstag ein Kaufangebot vom US-Unterhaltungsriesen Disney, nachdem sie zuvor die Übernahmepläne von Medienmogul Rupert Murdoch ausgebremst hatten. Hintergrund: Disney ist gerade dabei, den Großteil von Murdochs Medienkonzern 21st Century Fox zu schlucken. Der wiederum hält bereits 39 Prozent an Sky und wollte eigentlich auch den Rest kaufen.