Disney schluckt große Teile des Fox-Imperiums

Der Hammer ist endgültig gefallen und gibt den Weg für ein neues Unterhaltungsimperium frei. Die Übernahme von 21st Century Fox durch Disney ist in trockenen Tüchern. Für 71 Milliarden Dollar tütet der Konzern um Mickey Maus und Co. den Deal ein.



Das Walt-Disney-Unternehmen ist bereit für den Kampf im Streamingmarkt. Dafür sorgt der Konzern mit seinem jüngst abgeschlossenen Deal. Die Walt Disney Company hat Teile des Medienunternehmens 21st Century Fox gekauft. Das teilt das amerikanische Unternehmen in einer Pressemitteilung mit.