Disney startet Karten-Vorverkauf für "Rogue One"

Das Interesse an "Star Wars" soll hochgehalten werden, mit "Rogue One" steht das erste von zahlreichen geplanten Spin-Offs in den Startlöchern. Nun hat Disney den Start des Karten-Vorverkaufs für die deutschen Kino-Premiere bekannt gegeben.



Mit der Ankündigung einer neuen Trilogie hatte Disney das zwischenzeitlich abgeflachte Interesse an "Star Wars" neu entfacht. Und mit der siebten Episode "Das Erwachen der Macht" zumindest finanziell einen Volltreffer gelandet. Und auch zwischen den einzelnen Episoden soll das Rad weitergedreht werden, von den geplanten zahlreichen Spin-Offs startet am 15. Dezember nun "Rogue One" in den deutschen Kinos. Karten für die Premiere können ab Montag im Vorverkauf gesichert werden.