Disney versus Sony: Spider-Man bleibt im Marvel-Kosmos

Aufatmen bei den Fans von Superheld Spider-Man: Disney und Sony einigen sich auf weiteren Film der Reihe. Auch der Hauptdarsteller bleibt wohl mit von der Partie.



Spider-Man-Fans können sich auf einen neuen Film in Co-Produktion von Sony und Disney freuen: Die Filmriesen haben sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge auf die gemeinsame Produktion eines dritten Teils der erfolgreichen "Spider Man: Homecoming"-Serie geeinigt.