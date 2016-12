Disney will Serien für Snapchat produzieren

Snapchat gehört aktuell zu den populärsten sozialen Netzwerken. Dies will sich auch Disney zu Nutze machen und künftig Ableger von populären Sendungen für die Video- und Foto-App produzieren.



Auf der Suche nach einem größeren Publikum ist Disney bei den sozialen Netzwerken fündig geworden. Neben eigenen Apps setzt der Unterhaltungskonzern dabei auch auf Snapchat, das sich vor allem bei jüngeren Nutzern immer größerer Beliebtheit erfreut. Nachdem beide Unternehmen bereits in Sachen Live Stories zusammenarbeiten, plant Disney nun den nächsten Schritt. Laut der Nachrichtenagentur Reuters will der Mickey-Maus-Konzern künftig Serien für Snapchat produzieren.