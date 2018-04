Diveo: "Wir machen möglich, was möglich ist"

Vor einigen Wochen ist mit Diveo eine neue TV-Plattform an den Start gegangen, die für mehr Wettbewerb sorgen will. Dabei will Diveo "TV-Erlebnisse unverpassbar" und das Mögliche möglich machen, wie der Anbieter im Interview mit DIGITAL FERNSEHEN verriet.

Oliver Rockstein, Executive Vice President Diveo Bild: Diveo

Herr Rockstein, vor einem Monat ging die Diveo Plattform an den Start, wie ist das Resümee bisher?



Oliver Rockstein: Diveo ist mit dem Ziel angetreten, Bewegung in den zuletzt etwas angestaubt wirkenden SAT-TV-Markt zu bringen, indem wir ein Angebot für Menschen des digitalen Zeitalters schaffen. Denn die TV-Nutzung verändert sich rasant, im Gleichschritt zu der Veränderung des Alltags durch die Digitalisierung. Wir alle organisieren heute mit unserem Smartphone unseren Alltag, und sind es gewohnt, dass alles einfach funktioniert und immer die Inhalte verfügbar sind, die mich faszinieren. Und doch bleibt der große TV-Screen relevant und avanciert nicht selten zum Status-Symbol.



Realistisch betrachtet denken Konsumenten des digitalen Zeitalters im Kontext von TV also nicht mehr in Kategorien wie linearen Inhalten oder on demand, und nicht in Endgeräten, sondern erwarten schlicht und ergreifend eins: Die Sicherheit, emotionale TV-Erlebnisse zu genau dem Zeitpunkt und an dem Ort bzw. auf dem Endgerät genießen zu können, das dem Nutzerverhalten entspricht. Und genau das macht Diveo: Wir lösen Grenzen auf, und bringen alles in einer Plattform zusammen. Gleichzeitig flexibilisieren wir den Zugriff.



Um es auf den Punkt zu bringen: Diveo macht TV-Erlebnisse unverpassbar. Und dies in gestochen scharfer Bildqualität. Mit unserem Konzept rennen wir offensichtlich viele offene Türen ein, denn das Interesse seitens der Sender und Content Anbieter, aber auch des Fachhandels ist groß. Die Nachfrage von SAT-Haushalten in den ersten Wochen übertrifft sogar die internen Erwartungen, weil wir bislang noch keine breiten Werbekampagnen gefahren haben. Kurzum: Unseren Start hätten wir uns in der Tat nicht besser vorstellen können.



Was hat sie bewogen den Schritt zur neuen Plattform zu wagen, schließlich gilt der Bezahl-TV-Markt in Deutschland eher als schwierig?



Rockstein: Wie eben schon angedeutet hat sich im SAT-Bereich in den letzten Jahren nicht viel getan, im linearen HDTV Markt gab es faktisch ein Monopol. Erst durch unseren Markteintritt ist es zu einer Wettbewerbssituation um die Gunst der rund 17 Millionen deutschen Haushalte, die ihr TV-Programm über den Verbreitungsweg Satellit (Astra 19,2 Grad Ost) empfangen, gekommen. Und Wettbewerb ist bekanntlich immer gut für Konsumenten, und auch der Handel profitiert von Wahlmöglichkeiten.