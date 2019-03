Diveo ab sofort auf UHD-Receivern von TechniSat

Diveo und Technisat gehen eine intensive Kooperation ein. Das HD-Angebot wird fortan auf UHD/4K-Receivern des Herstellers vorinstalliert sein.



Gemeinsam mit TechniSat stellt Diveo sein Programm-Angebot nun auch inklusive UHD-Content via Receiver zur Verfügung. Denn ab sofort wird Diveo auf allen UHD/4K-Receivern (DIGIT ISIO STC+, DIGIT ISIO STC und DIGIT UHD) von TechniSat vorinstalliert und verfügbar sein.



Nach Unternehmensinformationen geht man damit auf Nutzerverhalten und Nachfrage im Markt sowie Fachhandel ein. Aktuelle Verkaufsergebnisse würden demnach das Kaufinteresse an Receivern belegen, die neben der Nutzung eines Moduls weiterhin einen großen Anteil der Verkäufe bei Diveo ausmachen.