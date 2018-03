"Divvy" gewinnt "Radio Hack Europe" mit Sprachassistenten

48 Stunden dauern die "RadioDays Europe". Was bleibt sind innovative Idee. Eine von ihnen gewinnt den begehrten Preis "Radio Hack Europe". In diesem Jahr macht "Divvy" das Rennen mit einem Sprachassistenten der besonderen Art.



Das Team "Divvy" kann den zweiten "Radio Hack Europe" sein Eigen nennen, verkündete die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM). Ort des Geschehens waren die "RadioDays Europe", bei denen sich laut Veranstalter Programmierer, Designer und "Radiomacher aus neun Nationen für 48 Stunden in einem Hotel treffen, um an der Zukunft des Radios zu arbeiten".